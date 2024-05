Gasperini ESALTA De Ketelaere e Scamacca: «Lavorano tanto e giocano fino alla morte per l’Atalanta»

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini sul suo futuro elogiando CDK e Gianluca Scamacca

A La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato di Scamacca e De Ketelaere.

«Per me più lo metti lontano dalla porta e più lo metti in difficoltà. Lui tende a venire indietro e a legare il gioco: in certe situazioni va anche bene, ma poi lui deve essere un attaccante. E quando dico attaccante o fai gol o fai fare gol. Lui sta lavorando in quella direzione lì: ha fatto gol e assist, ma è un ragazzo comunque giovane che può evolversi ulteriormente. Scamacca s’è sempre impegnato alla morte, s’è sempre allenato bene. E’ un bravo ragazzo, forse questi tatuaggi ti danno un’immagine diversa»