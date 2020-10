Atalanta, Gasperini: «Ottima prestazione, l’essenza del calcio»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari: ecco le parole dell’allenatore

LA GARA – «Margini di crescita? Ci sono sempre anche nelle gare vinte con un successo largo. Oggi è un’ottima prestazione. Sembra di essere al Luna Park? Stiamo giocando con tanta qualità, facciamo tanti gol belli, è l’essenza del calcio. Oggi finalmente c’era un po’ di gente, questo è il nostro rammarico non avere il pubblico facendo così tante vittorie».

LAMMERS – «Ha tanta qualità, giovane, ha margini di crescista soprattutto fisici. In certe movenze mi ricorda un centravanti olandese con grande classe, non c’entra niente con Van Basten ma in alcune movenze e con il fisico lo ricorda. Wim Kieft? Lo ricorda, ma lui diventa più forte».