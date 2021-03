Gasperini su Ilicic: «Si sta impegnando, sto cercando di recuperarlo»

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona. Ecco e sue parole sulle condizioni di Ilicic

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona. Ecco e sue parole sulle condizioni di Ilicic.

ILICIC – «Si sta impegnando e si sta allenando. Continuo a cercare di recuperarlo, a volte so che può non essere il migliore. Di solito la nazionale aiuta, spero possa far bene con la Slovenia. Sta cercando di trovare la miglior condizione, spero di ottenere il massimo da questo giocatore, anche soltanto negli spezzoni di gara».