Nel dopo partita di Genoa-Bologna il tecnico Ballardini elogia Piatek, capocannoniere in Serie A, e prevede per lui un grande futuro

Il Genoa esce vincitore allo stadio Luigi Ferraris nella sfida contro il Bologna grazie all’ennesimo gol di Krzysztof Piątek, capocannoniere del campionato con 5 gol. L’allenatore rossoblu Davide Ballardini ha voluto elogiare la prestazione del polacco classe ’95, vera e propria rivelazione di questa prima parte di stagione, e prevede per lui un grande futuro. «E’ un ragazzo molto interessante però siamo all’inizio. In Italia si fa presto ad esaltare un giocatore e poi dopo non vedi l’ora di sparargli addosso. Lui deve capire questo. – ha detto Ballardini – E’ arrivato con poche credenziali, si sta meritando tutto ma siamo solo all’inizio. Ha fatto tanto e ha fatto niente. Quello che lui deve fare è cercare di migliorarsi ogni giorno perché penso che possa diventare un giocatore da grande squadra. E’ un giocatore di straordinaria importanza ma Piatek lo avevamo anche a Reggio Emilia con il Sassuolo. Io credo che abbia qualità straordinarie però devi avere la squadra che ti sostiene, e noi oggi non abbiamo fatto una bella partita nella fase offensiva. Se il Genoa merita, Piatek ti dà una mano. Se il Genoa non c’è anche Piatek fa fatica».

Ballardini ha poi fatto la sua analisi della partita contro il Bologna: «E’ vero che giocavamo contro una squadra che ti concede poco. Contro l’Inter fino al 70′ aveva concesso poco all’avversario, è una squadra esperta che sa quello che deve fare con molta personalità. Noi venivamo invece da una partita dove, per una mezzora, ci sentivamo fortissimi e quando fai così sei morto. Questi fatti hanno portato ad una partita non bella ma di grande attenzione, di grande voglia di correre e di esserci sempre nelle due fasi di gioco. Abbiamo vinto una partita con difficoltà enormi».