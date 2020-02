Scatto del Genoa per la salvezza a Bologna: 3-0 il risultato finale al Dall’Ara, Nicola festeggia la prima vittoria fuori casa

Il Genoa risponde “presente” dopo il KO della Spal contro il Lecce e torna in Liguria con un ricco bottino: 3-0 contro il Bologna che vale tre punti d’oro.

La vittoria conta tantissimo sia in ottica salvezza sia in termini di morale dello spogliatoio. I ragazzi di Nicola possono inoltre festeggiare la prima vittoria in trasferta della stagione.