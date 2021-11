Genoa, già finita l’avventura di Caicedo in rossoblù?

Il Genoa potrebbe salutare l’attaccante Felipe Caicedo, arrivato dalla Lazio, già dopo sei mesi: Shevchenko lo valuterà

Nuovo infortunio per Caicedo. Dopo questa ennesima brutta notizia, il Genoa starebbe pensando di lasciare andare l’attaccante arrivato dalla Lazio già a gennaio.

Un minutaggio basso, il doppio infortunio e l’ingaggio pesante potrebbero far vacillare la società rossoblù, come riportato anche dal quotidiano Il Secolo XIX. Il neo tecnico Shevchenko lo valuterà in questi due mesi per capire se può essere recuperabile, altrimenti l’addio potrebbe essere materializzarsi.