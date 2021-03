Genoa, Cassata in gruppo per il derby: Rovella a parte

Vigilia di lavoro per il Genoa di Ballardini. La squadra rossoblu lavora in vista della Sampdoria: recupera Cassata, Rovella a parte

Il Genoa prepara la sfida contro la Sampdoria. Vigilia di lavoro per gli uomini di Davide Ballardini. Recupera Francesco Cassata, trauma distorsivo per Nicolò Rovella. Il report completo.

REPORT – «Operazione compiuta. Via libera alle ultime tappe di avvicinamento a partire dal ritiro serale, dove la squadra riceverà il saluto e la carica dei genoani per la stracittadina 123 con la Sampdoria. Alla vigilia il tecnico Ballardini e il vice Regno hanno diretto le prove orientate sul versante tattico. Tra le soluzioni studiate, la pianificazione delle strategie per cambiare in corsa. Sotto un bel sole buona parte del programma, dopo il riscaldamento e la fase sciogli-muscoli di palla a mano, ha concentrato gli indottrinamenti in una partitella di reattività. L’attenzione è stata poi calamitata dagli schemi e le posizioni sui calci piazzati. Cassata va verso la prima convocazione. Non sarà della partita invece Rovella che ha riportato un trauma distorsivo a una caviglia».