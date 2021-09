Genoa, cessione a 777 Partners: di cosa si occupa il fondo americano

Il Genoa è ormai nelle mani di 777 Partners. Ecco di cosa si occupa il fondo americano che ha rilevato il Grifone

Al Genoa è ormai terminata l’era Preziosi, ed è pronta a cominciare quella americana con 777 Partners. Ma di cosa si occupa il fondo che ha rilevato il club ligure? A spiegarlo è Il Secolo XIX che riporta quanto non sia semplice riassumere cosa facciano i due magnati americani Steven Pasko e Josh Wander che hanno fondato 777 Partners.

Il fondo è nato del 2015 come operazione di management buyout di SuttonPark Capital da PennantPark e si concentra principalmente su investimenti privati nei settori dei servizi finanziari. Negli ultimi anni, però, la mission è cominciata ad evolversi fino ad arrivare anche sul fronte media, sport e intrattenimento, arrivando fino in Europa con l’headquarter di Londra e in Asia.