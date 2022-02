Genoa, Criscito al Toronto: fumata bianca a breve. Le cifre

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Criscito potrebbe non terminare al sua stagione al Genoa. Il difensore sarebbe vicinissimo al Toronto

Domenico Criscito vicino a lasciare il Genoa già a marzo. Il difensore sarebbe infatti a un passo dal firmare con il Toronto, dove poi abbraccerà Insigne a giugno. L’offerta dei canadesi da 2,5 milioni l’anno per due stagioni, avrebbe fatto vacillare il calciatore che dopo l’arrivo della nuova proprietà in rossoblù non si sentirebbe più a suo agio in Liguria.

Come riportato da Il Secolo XIX, la fumata bianca tra Criscito e il Toronto potrebbe arrivare nel giro di un paio di settimane.