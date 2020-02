Genoa, Criscito: «Salvezza ad un punto. Lecce? Guardiamo a noi stessi»

Mimmo Criscito, difensore del Genoa, festeggia la fantastica vittoria del Grifone sul campo del Bologna: le parole del capitano

Intervistato da Sky Sport dopo il 3-0 del Genoa contro il Bologna, Mimmo Criscito ha esultato per i tre punti preziosissimi conquistati in trasferta. Ecco le parole del difensore.

«Era da un anno che non vincevamo in trasferta, ci tenevamo molto perché possono fare la differenza. Oggi abbiamo disputato una grandissima partita e abbiamo meritato i tre punti. Il Genoa è nel mio cuore, non ho mai pensato di andare via sono felice di essere rimasto: ora continuiamo così, siamo a un punto dalla salvezza e dobbiamo continuare così. Pensiamo solo a noi stessi, se gli altri faranno un passo falso proveremo il sorpasso. Quella che abbiamo imboccato è la strada giusta, i rinforzi di gennaio sono di qualità e di esperienza e ci stanno dando una mano: non dobbiamo mai mollare».