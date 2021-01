Genoa, Destro: «Felice per i tre punti e il gol. Ho un obiettivo»

Genoa-Cagliari termina con la vittoria dei liguri sui sardi per 1-0. Destro, autore del gol del Grifone, ha commentato così la gara

Niente da fare. Il periodo nero del Cagliari sembra non avere fine. La gara al Ferraris contro il Genoa si chiude 1-0 per i liguri, che trovano la vittoria con un gol realizzato in avvio del primo tempo da Destro. Proprio l’autore della rete è stato intervistato dai microfoni di Dazn al termine dell’incontro.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARI NEWS 24

«Tre punti fondamentali. Abbiamo fatto una grandissima partita, soffrendo tanto, ma queste sono partite che devi portare a casa, in un modo o nell’altro. Contento per il gol, ma l’importante è fare prestazioni come quella di oggi e fare tanti punti».