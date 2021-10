Genoa, finalmente Caicedo: ma col Sassuolo ancora Destro titolare

Il Genoa ha recuperato finalmente Felipe Caicedo, ma contro il Sassuolo dovrebbe esserci ancora Destro titolare

Felipe Caicedo doveva essere il grande colpo per l’attacco del Genoa, ma fino a questo momento non ha ancora mai visto il campo a causa di un infortunio. La sosta è servita però per recuperare l’attaccante ex Lazio che adesso scalpita per tornare in campo.

Ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, domenica contro il Sassuolo dovrebbe toccare nuovamente a Destro partire da titolare. Per Caicedo, probabilmente, spazio nel secondo tempo per riprendere confidenza.