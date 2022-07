Genoa, Frendurp: «Stagione difficile, vogliamo tornare in Serie A»

Morten Frendurp, centrocampista del Genoa, ha parlato in vista della prossima stagione che attende il club rossoblù

Morten Frendurp, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni del Secolo XIX.

LE PAROLE – «Sarà una stagione difficile, ci sono tante squadre importanti e bisognerà lottare. Noi, però, abbiamo un obbiettivo preciso: riportare il Genoa in Serie A e lotteremo per questo traguardo. Sono al lavoro da una settimana ma devo dire che ho trovato tanta energia positiva da parte di tutti i compagni di squadra. In gruppo si respira una bella atmosfera, tutti siamo pronti per lavorare e dare il massimo».