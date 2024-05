Genoa, Gilardino: «Abbiamo costruito qualcosa di IMPORTANTE, sul recupero degli infortunati...»

Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, in conferenza stampa in vista della sfida dei rossoblù contro il Sassuolo

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista di Genoa-Sassuolo.

LEGAME CON LA SQUADRA – «Fa piacere che questo tipo di feedback che ha la squadra ma soprattutto la cosa più importante è essere riusciti a costruire qualcosa di concreto e fa enormemente piacere. Lavoriamo per inculcare questo tipo di aspetto mentale. L’aspetto mentale ha fatto la differenza sempre, lo fa nella vita e nel mondo dello sport. Avere una forte identità di gruppo e di squadra. Fa enormemente piacere».

INFORTUNATI – «Né Bani, né Vitinha, né Messias e né Malinovskyi recupereranno. Quelli di Ruslan e Junior saranno da valutare la prossima settimana, stessa cosa vale per Vitinha e con Bani faremo delle valutazioni giorno dopo giorno per cercare di non affrettare i tempi e di recuperarli assolutamente se non la prossima per quella finale. Albert ha smaltito il problema influenzale, dobbiamo valutare Bohinen e il resto della squadra sta bene».