Genoa, Gilardino: «Offerta del Tottenham per Dragusin? Mi auguro non vada via nessuno»

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa del futuro del difensore Radu Dragusin.

PAROLE – «Dragusin lo ‘massacro’ sempre negli allenamenti perchè è alto due metri e deve entrare in area come un treno e fare gol. Ha capacità e struttura. E’ importante, speriamo non ce lo portino via. Offerta del Tottenham? Mi auguro non vada via nessuno e che la società possa fare un sacrificio. Allo stesso tempo capirei la società se dovesse fare un sacrificio in un altro modo».