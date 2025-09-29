Genoa Lazio LIVE: sintesi, moviola, risultato e cronaca

Genoa News
Genoa Lazio 0-2 LIVE: fine primo tempo!
Genoa Lazio, al Ferraris la sfida valida per la quinta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La 5ª giornata di Serie A porta in scena al “Ferraris” un confronto dal grande fascino: Genoa–Lazio. I rossoblù guidati da Patrick Vieira, protagonisti di un avvio convincente e desiderosi di sfruttare la spinta del pubblico di casa, puntano a conquistare punti fondamentali per dare continuità al loro percorso. Sul fronte opposto, la squadra di Maurizio Sarri arriva a Marassi con la necessità di invertire la rotta dopo un inizio di campionato caratterizzato da alti e bassi. I biancocelesti potranno contare sul sostegno caloroso dei propri tifosi, che hanno gremito il settore ospiti, trasformando la trasferta in un appuntamento di passione e fiducia.
La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di contenuti tecnici ed emotivi: da una parte la solidità e l’entusiasmo del Genoa, dall’altra la voglia di riscatto della Lazio. Un match che potrebbe già incidere in maniera significativa sulle ambizioni stagionali di entrambe le formazioni.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha, Colombo. Allenatore: Vieira.
Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Sarri.
