Genoa, nessuna nuova positività al Coronavirus: il comunicato

Finalmente buone notizie per il Genoa: il club comunica che non è stata rilevata nessuna nuova positività al Coronavirus

Il Genoa comunica finalmente una buona notizia, dopo le tante positività (22 in totale con 17 calciatori) al Coronavirus. Nessuna nuova positività è stata rilevata dopo gli ultimi tamponi. Ecco il comunicato della società.

«Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff».