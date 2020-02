Genoa, Nicola: «Questo gruppo ha qualità. Quota salvezza? Non mi interessa»

Le parole di Davide Nicola, allenatore del Genoa, dopo la brillante vittoria maturata al Dall’Ara contro il Bologna

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Bologna vinta 3-0. Ecco il commento della guida dei rossoblù.

«Questo gruppo ha qualità morali e tecniche, volevamo aumentare la competizione all’interno del gruppo. Soumaoro si è integrato fin da subito, ha sempre dimostrato di essere un giocatore di livello: era capitano del Lille non per caso. Masiello lo si conosceva già per ciò che ha fatto a Bergamo, ci ha permesso di essere più aggressivi e di ripartire subito. Noi vogliamo difenderci per meno tempo possibile, dobbiamo cercare di recuperare subito il pallone per ripartire. Quota salvezza? Devono ancora giocare tutte domani, non ne ho idea. Non posso controllarla io e non mi interessa, la nostra idea è quella di controllare il nostro percorso e non quello degli altri. Concentriamoci soltanto su di noi».