Genoa, Perin: «Ballardini ci ha chiesto di sacrificarci l’uno per l’altro»

Mattia Perin racconta com’è nato il grande momento di forma del Genoa di Davide Ballardini e rivela di pensare alla convocazione per l’Europeo

Il portiere del Genoa Mattia Perin, alla vigilia della sua 200esima presenza in rossoblu, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dello stato fi forma della squadra di Davide Ballardini.

BALLARDINI – «E’ bello prima della partita guardare negli occhi i compagni e capire che noi tutti siamo disposti a sacrificarci l’uno per l’altro. Non a caso poi i risultati si vedono. Questo è esattamente quello che ci ha chiesto Ballardini».

NAZIONALE – «Il CT mi conosce e se io non avessi questa speranza, con la voglia di tornare in Nazionale non potrei essere un portiere così competitivo».

LEADER – «Nella mia posizione durante una partita è complicato scaricare l’adrenalina. Non ho un ruolo di movimento. Devo sempre aspettare che succeda qualcosa, un’azione. Così vedo l’impegno dei compagni che danno veramente tutto e mi nutro della loro energia».