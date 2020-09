Il Genoa è attivissimo sul mercato: colpo Gojak dalla Dinamo Zagabria. Piace Torregrossa per l’attacco

Il Genoa non perde tempo sul mercato e prosegue la propria campagna di rafforzamento targata Daniele Faggiano. Il direttore sportivo rossoblù è molto vicino ad Amer Gojak della Dinamo Zagabria.

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe ’97 costa circa 6 milioni di euro. Per l’attacco, in attesa di conoscere la decisione di Mario Balotelli, piace Ernesto Torregrossa del Brescia.