Genoa, Rossi: «Ballardini è in grado di rivoltare lo spirito di una squadra»

Davide Ballardini sta trascinando il Genoa verso la salvezza grazie ad una straordinaria serie di risultati positivi

Il club manager del Genoa Marco Rossi ha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando lo straordinario stato di forma della squadra rossoblu.

BALLARDINI – «In allenamento notavo per l’ennesima volta come lui possieda la capacità di rivoltare completamente il gioco e lo spirito di una squadra».

ATTEGGIAMENTO – «Rispetta molto i giocatori e vuole che loro non solo rispettino lui, ma anche le regole e il gruppo. Piace ai genoani perché hai la sensazione che dica sempre la verità, in modo schietto, ma deciso a portare sempre in fondo le proprie ragioni».