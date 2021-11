Genoa, Shevchenko a rapporto con la squadra: colloqui con i senatori

Andryi Shevchenko, nuovo tecnico del Genoa, ha tenuto dei colloqui con i senatori negli ultimi giorni: ecco il motivo

Come riportato dal Secolo XIX, negli ultimi giorni Andryi Shevchenko si è intrattenuto in vari colloqui con i senatori del Genoa, approfittando della pausa per le Nazionali.

Il tecnico ucraino ha voluto fare il punto della situazione, per capire cosa, fino a questo momento, non è andato nel verso giusto.