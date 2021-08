Il Genoa, dopo la difesa, puntella anche il reparto offensivo. Fatta per l’arrivo di Felipe Caicedo dalla Lazio: i dettagli

Come si apprende dal sito della Lega Calcio, il Genoa ha messo a segno il colpo Felipe Caicedo per l’attacco in questi minuti. Il centravanti nativo dell’Ecuador arriva dalla Lazio in cambio di 3 milioni di euro ed è pronto a mettere la propria firma su un triennale da 2,3 milioni a stagione.