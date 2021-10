Dalla Germania: anche il Bayern Monaco su Vlahovic

Il Bayern Monaco ha individuato in Vlahovic l’erede di Lewandowski. Pronto l’affondo per il bomber serbo

Aumenta la concorrenza per la Juve nella corsa che porta all’acquisto di Dusan Vlahovic, dopo la rottura tra l’attaccante serbo e la Fiorentina.

Secondo quanto riporta Sky Sports in Germania, infatti, anche il Bayern Monaco sarebbe intenzionato a provare l’affondo per lui. I bavaresi avrebbero individuato in Vlahovic l’erede designato di Robert Lewandowski, che potrebbe lasciare la Germania a fine stagione.