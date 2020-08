Gestio Capital: «Fatta offerta per l’acquisto del Genoa»

Gestio Capital e Aser Ventures hanno confermato l’offerta per l’acquisizione delle quote del Genoa: la nota ufficiale

Gestio Capital, family office fondata da Matteo Manfredi, e Aser Ventures, holding sportiva di Andrea Radrizzani (presidente del Leeds), hanno confermato l’offerta per l’acquisto del Genoa.

«Gestio Capital può confermare che è stata fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa CFC. Al momento non siamo in grado di entrare nello specifico di qualsiasi nostra proposta di investimento».