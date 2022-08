Gewiss Stadium, a fine stagione si rifarà la Curva Morosini. Ecco i dettagli

L’Atalanta avrà la sua nuova Curva Morosini a fine stagione. I lavori al Gewiss Stadium partiranno a fine campionato

Dopo anni di vicissitudini, interruzioni e rivalutazioni dei progetti, finalmente la Curva Morosini del Gewiss Stadium verrà completamente ricostruita.

Come da prassi, l’Atalanta demolirà l’intera struttura per far spazio ad un settore speculare alla Pisani: con l’aggiunta non solo del famoso parcheggio sotterraneo e di negozi, ma anche di posti auto in superficie e qualche area verde presso il Lazzaretto.

In accordo con il comune di Bergamo i lavori partiranno esattamente dopo la fine del campionato (fine maggio, inizio giugno). Durata? Un anno intero analizzando le fasi annunciate precedentemente. L’Atalanta avrà il suo stadio nel pieno della sua completezza.