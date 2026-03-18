Gila Lazio, Lotito prova a blindarlo? Milan in agguato, ma la squadra in pole per il suo acquisto è un’altra! Quanta concorrenza per il difensore

Il futuro di Mario Gila, difensore centrale spagnolo della Lazio, è diventato uno dei principali temi di mercato che sta scuotendo l’ambiente biancoceleste. Nonostante il contratto che lega il giocatore alla Lazio scada nel 2027, le trattative per un eventuale rinnovo sono ancora in corso e le principali squadre italiane hanno messo gli occhi sul difensore.

Inter in pole position per Gila

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Milan continua a monitorare con attenzione la situazione, ma al momento sarebbe l’Inter la squadra in vantaggio per il suo acquisto. I nerazzurri sono convinti di poter convincere Gila a trasferirsi, magari a cifre vantaggiose, dato che la scadenza del suo contratto con la Lazio è ancora distante. Il club di Viale della Liberazione vede in Mario Gila, classe 2000, un profilo interessante per il futuro della propria difesa, che potrebbe beneficiare della sua esperienza e solidità.

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Lazio pronta a blindare Gila

La Lazio non intende certo restare a guardare e si prepara a fare una mossa decisiva per trattenere il giovane difensore. La dirigenza biancoceleste, infatti, ha in programma nuovi incontri con l’entourage del giocatore per discutere il rinnovo del contratto. L’obiettivo è blindare Gila con un prolungamento e un adeguamento del suo stipendio, che al momento si aggira intorno agli 800.000 euro netti all’anno (circa 1,6 milioni lordi). Il club capitolino è determinato a mantenere il giocatore per il futuro, consapevole del valore che Gila ha acquisito nella squadra di Maurizio Sarri.

Le alternative: cessione all’estero?

Se, però, il rinnovo non dovesse andare in porto, la Lazio preferirebbe non rafforzare una diretta concorrente in Serie A e, di conseguenza, sarebbe disposta a valutare una cessione all’estero. Oltre ai club italiani, Leicester e Bournemouth in Premier League stanno monitorando la situazione e potrebbero tentare un’offerta per portare Gila in Inghilterra. Le prossime settimane si preannunciano decisive per il futuro del giovane difensore, con il mercato che potrebbe prendere una piega inaspettata.