Giovinco, dopo l’Arabia Saudita ecco il Qatar: piace all’Al-Arabi

Sebastian Giovinco è svincolato e potrebbe tornare a giocare in Qatar all’Al-Arabi

Dopo l’esperienza in Arabia Saudita all’Al-Hilal, il futuro di Sebastian Giovinco potrebbe essere ancora in Medio Oriente; questa volta in Qatar. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, sulle tracce del fantasista italiano ci sarebbe l’Al-Arabi.

Giovinco e il suo entourage sono in attesa di un’offerta formale da parte del club di Doha, ma il calciatore potrebbe firmare a breve un biennale e tornare in campo.