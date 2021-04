Girandola di d.s. tra Sampdoria, Napoli e Verona: la situazione

Tre direttori sportivi potrebbero cambiare colore a fine stagione: in ballo Osti, Giuntoli e D’Amico

Nel gran ballo dei direttori sportivi anche la Sampdoria sarà protagonista. In caso di addio di Carlo Osti, il cui contratto è in scadenza a fine stagione, la società doriana dovrà trovare un sostituto: nel mirino Daniele Faggiano e Davide Vagnati, ma non solo.

A quanto riporta Il Secolo XIX, potrebbe aprirsi un triangolo di mercato con nel mezzo Tony D’Amico dell’Hellas Verona e Cristiano Giuntoli del Napoli. Il d.s. gialloblù potrebbe approdare alla corte di Aurelio De Laurentiis e conseguentemente si aprirebbe la possibilità per Giuntoli di approdare alla Sampdoria.