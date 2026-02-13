Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare

Girelli verso l’addio alla Juventus Women? Scenario clamoroso e nuova destinazione all’orizzonte

Fa certamente effetto, ma non si può parlare di una vera sorpresa. Cristiana Girelli aveva già lasciato intendere le sue intenzioni a fine novembre, durante la tournée della Nazionale italiana negli Stati Uniti, quando aveva ammesso: «Mi piacerebbe fare un’esperienza all’estero prima di chiudere». A fine gennaio, poi, era arrivata un’altra conferma indiretta: l’affidamento alla A&V Sports, l’agenzia del super procuratore Alan Naigeon, specializzato proprio nei trasferimenti verso il mercato americano. Secondo quanto raccolto da JuventusNews24.com, l’attaccante avrebbe ora chiesto alla Juventus Women di essere ceduta immediatamente per accogliere una proposta proveniente dalla NWSL, dove il mercato è ancora aperto.

La leggenda bianconera — record di presenze (232) e di gol (132) — vorrebbe cogliere un’occasione che, a 35 anni, potrebbe non ripresentarsi. Una scelta tutt’altro che semplice per una giocatrice che ha sempre dimostrato attaccamento totale alla maglia, ma la tentazione statunitense sembra essere diventata troppo forte. La Juventus sarebbe pronta a liberarla con un prestito oneroso di sei mesi, eventualmente prolungabile fino al termine della stagione americana (fine 2026). Girelli ha un contratto in scadenza a giugno, ma il club è intenzionato a esercitare l’opzione fino al 2027.

In questo scenario si inserisce anche la recente strategia di mercato del direttore generale Stefano Braghin: l’arrivo di Ana Capeta, subito decisiva in Champions League, e quello di Rasmussen in prospettiva, oltre alla giocatrice ancora in attesa di visto. Braghin non ha mai trattenuto calciatrici controvoglia, e appare difficile immaginare che possa farlo proprio ora, di fronte alla richiesta della numero 10.