Giudice Sportivo, 10mila euro di multa all’Udinese per cori discriminatori contro il Napoli

Dopo la fine della quarta giornata di Serie A sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: i dettagli

Dopo la fine della quarta giornata di Serie A sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Multa per l’Udinese in seguito ai cori discriminatori uditi ieri durante la sfida tra bianconeri e Napoli: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

Il Giudice Sportivo inoltre ha fermato per un turno il laterale destro del Cagliari Gabriele Zappa, il quale ha ricevuto una doppia ammonizione, con conseguente rosso, durante la sfida di campionato tra Lazio e sardi. Per il rossoblù un turno di stop e niente gara interna contro l’Empoli.