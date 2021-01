Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica più una multa ad Antonio Conte per le frasi rivolte a Maresca

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Antonio Conte per le frasi rivolte a Maresca. Per l’allenatore nerazzurro comminata anche multa di 20.000 euro. Il tecnico pugliese, quindi, non potrà presenziare in panchina per la sfida di sabato sera contro il Benevento a San Siro e quella successiva contro la Fiorentina al Franchi.

L’Inter dovrà fare a meno, per un turno, anche di Gabriele Oriali, al quale è stata comminata anche un’ammenda di 5.000€ “perché, al termine della gara, reiterando le proteste anche dopo il provvedimento di ammonizione, raggiungeva al centro del terreno di giuoco il Direttore di gara urlandogli frasi irrispettose“.