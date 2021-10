Giudice Sportivo Serie A: tre squalificati, fermato anche Paolo Zanetti

Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni in vista del prossimo turno di Serie A

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso note le sanzioni in vista dell’undicesima giornata di Serie A. Tre i calciatori squalificati: Ampadu del Venezia, Ricci dell’Empoli e Palomino dell’Atalanta.

Fermato per un turno anche Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, per aver “al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato veementemente e reiteratamente l’operato arbitrale, con parole irriguardose”. Per lui anche 5mila euro di ammenda.