Giudice sportivo Serie A, undici i calciatori squalificati

Il Giudice Sportivo di Serie A ha comunicato i calciatori squalificati per il prossimo turno di campionato

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato gli squalificati per la prossima giornata di campionato, dopo il comunicato di ieri in cui erano state comminate le sanzioni alle squadre che scenderanno in campo per i recuperi di domani. Sono ben 11 i calciatori che salteranno il prossimo turno.

Alessandro Bastoni (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Bryan Cristante (Roma), Pedro Pedeira (Crotone), Manuel Lazzari (Lazio), Joaquin Correa (Lazio), Adrien Silva (Sampdoria), Franck Ribery (Fiorentina), Matteo Lovato (Hellas Verona), Erick Pulgar (Fiorentina) e Kevin Strootman (Genoa).