Giudice sportivo: tre giornate a Jesus Rodriguez, sanzioni per sei club di Serie A

Giudice sportivo, tre giornate di squalifica a Jesus Rodriguez del Como. Un turno di stop anche per Estupiñán: le decisioni ufficiali

Stangata del giudice sportivo nei confronti di Jesus Rodriguez, esterno offensivo del Como classe 2001, espulso nella gara contro la Cremonese disputata sabato scorso allo stadio Sinigaglia. Il calciatore spagnolo è stato punito con tre giornate di squalifica per un episodio avvenuto al 37° minuto del secondo tempo: a palla lontana, Rodriguez ha colpito con violenza un avversario alla gamba. La decisione è stata presa grazie all’ausilio del VAR, che ha permesso di chiarire la dinamica dell’azione.

Squalifiche anche per De Roon ed Estupiñán

Oltre al caso Rodriguez, il giudice sportivo ha fermato per un turno altri due giocatori di rilievo. Marten De Roon, centrocampista olandese dell’Atalanta e punto di equilibrio della mediana nerazzurra, salterà la prossima sfida contro il Como. Stessa sorte per Pervis Estupiñán, terzino sinistro e nazionale ecuadoriano della Juventus, che non sarà a disposizione per la gara contro i lombardi.

Ammende ai club: Verona e Roma le più colpite

Non solo squalifiche individuali: il giudice sportivo ha inflitto diverse ammende economiche a società di Serie A per comportamenti scorretti dei tifosi.

Hellas Verona : 5.000 euro di multa per cori offensivi e lancio di bicchieri di plastica in campo.

: 5.000 euro di multa per cori offensivi e lancio di bicchieri di plastica in campo. Roma : 5.000 euro per il lancio di cinque petardi nel recinto di gioco.

: 5.000 euro per il lancio di cinque petardi nel recinto di gioco. Cagliari : 4.000 euro per lancio di un accendino e altri oggetti sul terreno di gioco.

: 4.000 euro per lancio di un accendino e altri oggetti sul terreno di gioco. Pisa : 4.000 euro per due petardi lanciati verso il settore ospiti, caduti nella zona cuscinetto.

: 4.000 euro per due petardi lanciati verso il settore ospiti, caduti nella zona cuscinetto. Fiorentina : 3.000 euro per numerosi bicchieri di plastica semipieni lanciati verso i tifosi avversari.

: 3.000 euro per numerosi bicchieri di plastica semipieni lanciati verso i tifosi avversari. Lecce : 3.000 euro per bottigliette di plastica lanciate nel recinto di gioco.

: 3.000 euro per bottigliette di plastica lanciate nel recinto di gioco. Inter: 2.000 euro per un bicchiere di plastica semipieno scagliato nel settore rivale al 42° del primo tempo.

Un segnale di tolleranza zero

Le decisioni del giudice sportivo confermano la linea dura nei confronti di comportamenti violenti in campo e atteggiamenti scorretti sugli spalti. La squalifica di Rodriguez rappresenta un duro colpo per il Como, che dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini più talentuosi nelle prossime tre giornate, mentre le società multate sono richiamate a una maggiore responsabilità nella gestione delle proprie tifoserie.