Giuntoli Juve: «Allegri? Facile dare colpe. E sul futuro di Manna...»

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juve, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juve, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue dichiarazioni:

MANNA – «Non commento indiscrezioni, vorrei parlare della partita».

ALLEGRI SOTTO OSSERVAZIONE – «E’ una gara importante per la Juve, è facile dare colpe. Quando vinciamo è tutti insieme, stesso discorso se non vinciamo. Da quando sono arrivato ho cercato di portare questo motto. E’ un momento delicato dove le cose non vanno per il verso giusto, ma contiamo di invertire questa tendenza e siamo fiduciosi per il futuro».

OFFERTE PER I GIOVANI – «In questo momento non mi sento di parlare di mercato e di futuro. Pensiamo al presente, da quello si buttano le basi. Dobbiamo andare in finale e magari vincere la Coppa, arrivare il prima possibile in Champions. A bocce ferme decideremo il futuro della Juve in base alla competizione che faremo e, di conseguenza, a quale sarà il budget. Sarà un mercato in linea con la nuova Juventus, con rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, per essere competitivi in Italia e all’estero».

CONTINUA SU JUVE NEWS 24