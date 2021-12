Globe Soccer Awards 2021: diversi azzurri tra i candidati

Globe Soccer Awards 2021: tra i candidati diversi azzurri: Chiellini, Bonucci, Donnarumma e Mancini

Il 2021 dell’Italia si è chiuso in maniera ottimale con la vittoria a luglio degli Europei. Grazie a quel successo sono diversi gli azzurri in lizza per alcuni premi dei Globe Soccer Awards 2021 a Dubai.

Bonucci e Chiellini inseriti nella lista dei migliori difensori, Donnarumma per quello del portiere. L’Italia come Nazionale dell’anno e Mancini come allenatore. Stasera alle 17 la premiazione.