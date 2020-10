Godeas in gol in tutte le categorie: «Che ansia per raggiungere il record»

Denis Godeas ha parlato del record raggiunto per aver segnato in tutte le categorie italiane

Denis Godeas, attaccante di 45 anni in forza alla Triestina Victory, ha raggiunto il record per aver segnato in tutte le categorie del nostro calcio. E il bomber ha raccontato questo traguardo a Itasportpress.it.

«Direi che la parte più difficile dell’opera è stata fatta negli altri anni. Era importante mantenersi fisicamente integro. L’idea era nata con Milanese e un amico che mi aveva fatto notare questa particolarità. Parliamo di tre stagioni fa. Mi mancavano poche categorie e sono riuscito fortunatamente a incastrarne due in breve tempo. Il mio vero problema è riuscire a presentarmi sempre in grande forma. Ma è quasi naturale per me. Mi conosco bene. Non avevo grossi dubbi sul fatto che avrei segnato prima o poi. Prima della gara scherzavo con i compagni: ‘Mi state mettendo l’ansia con questa storia’. Sapevo che prima o poi la palla giusta sarebbe arrivata. Però seriamente iniziava a diventare pesante questa storia del gol (ride ndr.). Anche perché dall’esterno sembrava quasi che la squadra stesse giocando esclusivamente per farmi segnare, quando in realtà non era assolutamente così. Diciamo che è stata una partita meno serena del solito per via della pressione».