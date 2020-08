Godin: «Inizio non facile all’Inter. Ruolo? Faccio anche l’attaccante»

Diego Godin ha parlato al termine del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen: le dichiarazioni del difensore dell’Inter

PRESTAZIONE – «All’inizio per me non è stato facile, ho cambiato tanto e ho dovuto prendermi del tempo per capire ciò che voleva il mister. Però anche la squadra sta giocando benissimo, stiamo facendo molto bene. Sappiamo quando dobbiamo difendere alti e bassi, stiamo facendo un ottimo lavoro difensivo e da questo usciamo tutti più forti. Individualmente la prestazione c’è sempre quando la squadra fa il lavoro che chiede il mister. Siamo stati tutti bravissimi questa sera, abbiamo capito tutto».

ESPERIENZA – «Serve, ma poi parla il campo. Se noi non facciamo quello che chiede il mister non otteniamo nulla. L’esperienza serve per capire come stiamo facendo le cose. Sono contento perché dopo 10 anni arriviamo in una semifinale europea, ora godiamoci questo risultato».

RUOLO PREFERITO – «Il mio ruolo preferito è stare in campo. Se il mister me lo chiede, faccio anche l’attaccante».