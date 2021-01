Gotti: «L’episodio del rigore? Meglio non rivederlo…» – VIDEO

Luca Gotti non vuole parlare del calcio di rigore non concesso contro l’Atalanta. Le sue parole in conferenza stampa

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti non ha commentano l’episodio della mancata concessione del calcio di rigore provando a fornire un’interpretazione più generale della partita contro l’Atalanta.

RIGORE – «E’ inutile che commenti l’episodio. Volutamente non l’ho visto per non farmi il sangue cattivo. So che nel minuto successivo abbiamo preso gol e che la partita si è complicata. E’ stata una partita diversa da tutte le altre di questo campionato. Oggi l’Atalanta ci ha impedito di produrre tanto ma noi siamo stati bravi a dare fastidio nella metà campo avversaria».