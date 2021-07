Luca Gotti ha parlato della nuova stagione dell’Udinese: ecco le dichiarazioni dell’allenatore anche su De Paul

Luca Gotti ha parlato della nuova stagione dell’Udinese ai canali ufficiali della società.

MODULO – «Sappiamo tutti che in qualche modo il 3-5-2 è una tradizione e un marchio di fabbrica dell’Udinese e io ho continuato ad utilizzarlo per valorizzare al meglio un giocatore come De Paul. I calciatori come lui vanno messo in condizione di poter rendere al meglio e secondo me quello è un modulo che si adatta molto alla sue capacità. Ha condizionato in positivo le mie scelte riguardo al sistema di gioco e ho bene in mente quale deve essere il percorso anche se l’idea va perfezionata. Quando avrò il gruppo al completo sarà molto più chiara la strada che ci aspetta».

DE PAUL – «Vederlo giocare con la nazionale argentina mi ha innanzitutto confermato che deve giocare come mezzala e non come trequartista o mediano. In allenamento notavo spesso che tra lui e Stryger Larsen c’era una continua ricerca di un dialogo tecnico di grande valore e da lì abbiamo provato a replicare questi dialoghi anche in campo. Credo però che se avessi De Paul a disposizione in una squadra di fascia alta, lo farei giocare come play. Un allenatore deve cercare di tirare fuori il meglio da tutti e nel contempo deve riuscire ad aggiungere qualcosa a ciascuno di essi, alla fine ne beneficia la squadra ma questa è la missione dell’allenatore».