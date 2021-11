Gravina: «Sono molto teso per le prossime due gare dell’Italia»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in vista delle prossime partite dell’Italia

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dopo l’incontro con gli studenti della Facoltà di Scienze motorie dell’Università del Molise.

ITALIA – «Sono molto in tensione per le due gare della settimana prossima per la qualificazione ai Mondiali, perché riteniamo che sia un obiettivo importantissimo. Il clima all’interno della squadra è ottimo, c’è qualche rammarico per il pareggio con la Bulgaria, c’è una giusta tensione, ma anche consapevolezza di aver raggiunto il quarto posto del ranking mondiale. Dobbiamo difendere la leadership conquistata a livello europeo e, come ha detto Mancini, continuare a divertirci».