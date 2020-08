Gravina: «Stadi? Bisogna avviare un percorso di innovazione»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare della situazione degli stadi in Italia

«La situazione degli stadi in Italia è un’enorme criticità. Bisogna avviare un percorso di innovazione, anche culturale, per far capire quanto sia importante lavorare su due assi fondamentali: l’aspetto legato all’investimento sui settori giovanili e quello delle infrastrutture adeguate. E’ impensabile creare eventi in posti che non sono assolutamente ospitali».