Greenwood Marsiglia, questione di ore: a breve le visite mediche

Il Marsiglia è pronto a chiudere con Mason Greenwood: l’OM ha prenotato un volo privato, a breve le visite mediche e la firma

Questione di poche ore per l’arrivo di Mason Greenwood per l’Olympique Marsiglia. Come riportato da Fabrizio Romano i francesi hanno prenotato un volo privato per far arrivare il calciatore in città.

Nelle prossime ore le visite mediche e la firma del contratto: un quinquennale fino al 2029. Al Manchester United andranno 30 milioni e il 50% della futura rivendita.