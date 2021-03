Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona: Juventus e Manchester United come possibili destinazioni: La rivelazione sul suo futuro

Stagione in chiaroscuro per Antoine Griezmann al Barcellona. L’attaccante francese è andato a segno ieri nel tennistico 6-1 rifilato dai blaugrana alla Real Sociedad, ma sarebbe nella lista dei cedibili del nuovo presidente Laporta.

In caso di cessione, nel futuro dell’ex Atletico Madrid potrebbe esserci la Juventus. A rivelarlo è il giornalista Jose Alvarez al Chiringuito TV: «Vedo la Juve e il Manchester United come possibili destinazioni per Griezmann», ha svelato.