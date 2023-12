Guardiola: «Vinto tutto. Ho la sensazione che il lavoro sia finito»

Pep Guardiola ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l’Everton e ha parlato anche del futuro

PAROLE – «È bello, ho la sensazione che il lavoro sia davvero finito. Ci pensavo quando abbiamo vinto la Champions ma poi la Supercoppa, non ce l’avevamo, il Mondiale per club, non ce l’avevamo, adesso abbiamo tutto».