Guardiola: «Il Gladbach? Sono forti, hanno eliminato l’Inter» – VIDEO

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa commentando la vittoria sul Borussia Monchengladbach nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Le sue parole.

FORTI – «Sicuramente dovranno porre fine a questa striscia di sconfitte e torneranno quelli che sono. Nella fase a gironi hanno eliminato l’Inter prima in classifica in Italia e lo Shakhtar che ha grande esperienza così come il Real Madrid. Conosco benissimo la loro qualità, per questo sono ancora più contento di questa qualificazione».