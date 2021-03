Guardiola omaggia Aguero: «Il miglior attaccante della storia del City»

Pep Guardiola ha omaggiato Sergio Aguero, che dalla prossima stagione non vestirà più la maglia del Manchester City

Nei giorni scorsi, il Manchester City e Sergio Aguero hanno annunciato la loro separazione dopo anni di vittorie e successi. Ai microfoni di Sky Sports, Pep Guardiola ha parlato dell’attaccante argentino esaltandone le qualità.

«Abbiamo ancora due mesi davanti a noi, e anche nell’ultimo allenamento che abbiamo fatto ho visto quanto è bravo, quanto è dedito al suo lavoro. Sergio è insostituibile. Posso dire che in termini di numeri, forse, è possibile sostituirlo, ma è molto difficile segnare più di 250 gol in più di 360 partite e vincere tanti trofei. È una leggenda, il miglior attaccante della storia del club. Impossibile sostituirlo nell’anima, nel cuore, nella mente di tifosi, giocatori, allenatori. È una persona incredibile. Sono sicuro che se manterrà un approccio così aggressivo, sarà in grado di prolungare la sua carriera di altri 2, 3, 4 o anche 5 anni».