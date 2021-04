Guardiola raggiunge Mourinho: record per le semifinali di Champions

Il Manchester City di Pep Guardiola passa contro il Borussia Dortmund: agganciato Mourinho per partecipazioni alle semifinali

Pep Guardiola rompe il sortilegio delle semifinali di Champions League e torna nel penultimo atto della “coppa dalle grandi orecchie” dopo cinque anni di assenza.

Un traguardo importante per il Manchester City e in particolar modo per il tecnico: sono otto ora le partecipazioni alle semifinali di Champions League e dunque raggiunge il rivale Jose Mourinho, fino a ieri sera indisturbato in vetta.