Guerra Armenia-Azerbaijan: spostate due gare di Nations League

Periodo complicato per le gare internazionali: la Uefa ha deciso di spostare due partite di Nations League per la tensione tra Armenia e Azerbaijan

La Uefa ha deciso di spostare due gare in campo neutrale per il conflitto e le continue tensioni tra Armenia e Azerbaijan. E’ stata annullata l’amichevole tra Armenia e Albania in programma oggi pomeriggio.

La Uefa ha poi comunicato il cambio di sede per due gare di Nations League: l’Armenia giocherà in Polinia a Tychy contro la Polonia e l’Azerbaijan contro Cipro a Elbasan, in Albania.